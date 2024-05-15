"Нафтогаз" сплатив у квітні до держбюджету 11,5% від усіх податкових надходжень

"Нафтогаз" сплатив у квітні до держбюджету 8 мільярдів гривень, що складає 11,5% від усіх податкових надходжень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

За чотири місяці 2024 року група "Нафтогаз" поповнила державний бюджет України на 26,2 млрд грн податків. Ще 2,1 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

Нагадаємо:

Рада зобов'язала "Укрнафту" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету.

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.