Компания жены судьи из Одессы владеет квартирой в Майами за 12 млн грн - расследование

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин указал в своей декларации американскую компанию жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвокатки Нелли Голубевой, владеющей квартирой в Майами стоимостью $310 тысяч или около 12 миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании «Следствие.Инфо», сообщает Зеркало недели.

В декларации судьи не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, отмечают журналисты.

Заработков самого судьи и его супруги не хватает на приобретение подобных апартаментов, сообщают журналисты. В декларации за 2022 год Чванкин указал 9,7 млн. грн доходов. Из них 1,7 млн. грн его зарплаты, 0,5 млн грн — зарплата жены в Одесской юракадемии. Также судья задекларировал 2,9 млн грн, которые заработала Голубева, занимаясь предпринимательской деятельностью. Кроме этого, отмечено 4,6 млн грн дохода его семьи на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного займа и отчуждении имущества.

При этом Чванкин указал в декларации 3 млн грн расходов на покупку облигаций и приобретение автомобилей. Расходы Голубевой неизвестны. На конец 2022 года накопления семьи составляли наличными, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн.

Согласно официальным записям, квартиру площадью 105 кв. м компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Как отмечают профильные сайты по продаже недвижимости, апартаменты расположены в 10-этажном доме 1976 рядом с побережьем Атлантического океана. В описании указаны «беспрепятственный вид на побережье из окон от пола до потолка, бассейн с подогревом, барбекю, хранилище для велосипедов, ультрасовременный тренажерный зал, теннис, круглосуточная охрана с охраной лобби».

«Следствие.Инфо» сообщили, что Чванкин не берет трубку и не читает сообщения в WhatsApp. При этом Голубева заблокировала номер телефона, с которого журналисты пытались с ней связаться. На момент выхода материала ответ на запрос о комментарии в Киевский районный суд в издании не получили.