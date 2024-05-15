Компанія дружини судді з Одеси має квартиру в Майамі за 12 млн грн - розслідування

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін вказав у своїй декларації американську компанію дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, яка володіє квартирою в Майамі вартістю $310 тисяч або близько 12 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо", повідомляє Дзеркало тижня.

У декларації судді не вказані ані витрати на купівлю цієї нерухомості, ані факт появи кредитних зобов'язань, зазначають журналісти.

Заробітків самого судді та його дружини не вистачає на придбання подібних апартаментів, повідомляють журналісти. В декларації за 2022 рік Чванкін вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн його зарплатні, 0,5 млн грн — зарплата дружини в Одеській юракадемії. Також суддя задекларував 2,9 млн грн, які Голубєва заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Окрім цього, зазначено 4,6 млн грн доходу його родини на відсотках від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

Разом з цим Чванкін вказав у декларації 3 млн грн витрат на купівлю облігацій та придбання автівок. Витрати Голубєвої невідомі. Станом на кінець 2022 року накопичення родини складали готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн.

Згідно з офіційними записами, квартиру площею 105 кв. м компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Як зазначають профільні сайти з продажу нерухомості, апартаменти розташовані у 10-поверховому будинку 1976 року поруч з узбережжям Атлантичного океану. В описі вказані «безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі, басейн з підігрівом, зона для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобова охорона з охороною лобі».

«Слідство.Інфо» повідомили, що Чванкін не бере слухавку та не читає повідомлення у WhatsApp. Разом з цим Голубєва заблокувала номер телефону, з якого журналісти намагались з нею звʼязатись. На момент виходу матеріалу відповіді на запит про коментар до Київського районного суду у виданні не отримали.