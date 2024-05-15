Россияне ударили по густонаселенному району Харькова, есть пострадавшие (Обновлено)
По предварительным данным, российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове. Поврежден пятиэтажный дом. На данный момент известно о двух пострадавших людях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.
"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки".
По словам городского головы, сейчас выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.
Около шести часов вечера он писал о нескольких взрывах в городе.
Обновлено: Как сообщил Синегубов, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.
Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Они госпитализированы.
Что предшествовало:
- В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранения получил 21 человек, в том числе трое детей.
- 10 мая российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.