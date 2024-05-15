Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова, є постраждалі (Оновлено)

За попередніми даними, російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про двох постраждалих людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови".

За словами міського голови, наразі з'ясовуються деталі обстрілу та збирається інформація про постраждалих та руйнування.

Близько шостої години вечора він писав про кілька вибухів у місті.

Оновлено: Як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.

Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Вони госпіталізовані.

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