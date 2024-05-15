Генштаб: Противник на Харьковщине потерял 710 бойцов за пять дней

По данным Генштаба ВСУ оккупанты потеряли на Харьковском направлении с 10 мая всего 710 бойцов убитыми и ранеными и 125 единиц техники, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 15 мая.

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пильная – Слобожанское, Муром – Старица.

Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков в Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских окупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника.

В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка – Ивановка, Котляровка – Песчаное, Куземовка – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг предпринял пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

На Покровском направлении противник предпринял 18 безуспешных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка, Соловьево – Сокол. Также российские оккупанты продолжают давить огнем из разных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино – Соловьево, Семеновка – Новоселовка Первая, Тоненько – Уманское, Тоненько – Нетайлово, Первомайское – Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Победа.

На Времивском направлении враг предпринял 22 безуспешных попытки прорвать оборону наших войск. Потери позиций не допущены, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили четыре атаки российских окупантов в направлении Новопрокоповка - Роботино, в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении наши воины обороняют позиции на левом берегу Днепра. За текущие сутки отразили пять попыток противника вытеснить украинские войска.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, изменений в состоянии и положении наших войск не произошло.

В то же время враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

Потери российских окупантов составили почти 890 человек убитыми и ранеными и 340 единиц вооружения и военной техники.