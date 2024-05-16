РФ потеряла на войне еще 1500 военных и 19 танков – Генштаб

Россия в ходе войны с Украиной за минувшие сутки потеряла около 1520 военных, 19 танков, 27 артсистем, 30 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили: