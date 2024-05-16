РФ потеряла на войне еще 1500 военных и 19 танков – Генштаб
Россия в ходе войны с Украиной за минувшие сутки потеряла около 1520 военных, 19 танков, 27 артсистем, 30 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 488 460 (+1 520) человек,
- танков − 7 529 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 14 538 (+30) ед,
- артиллерийских систем − 12 565 (+27) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+0) ед,
- самолетов − 351 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 028 (+13) ед,
- крылатых ракет − 2 200 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 048 (+93) ед,
- специальной техники – 2 062 (+1) ед.