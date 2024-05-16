РФ втратила на війні ще 1500 військових і 19 танків – Генштаб
Росія у ході війни з Україною за минулу добу втратила приблизно 1520 військових, 19 танків, 27 артсистем, 30 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 488 460 (+1 520) осіб,
- танків − 7 529 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 14 538 (+30) од,
- артилерійських систем − 12 565 (+27) од,
- РСЗВ − 1 070 (+0) од,
- засобів ППО − 798 (+0) од,
- літаків − 351 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 028 (+13) од,
- крилатих ракет − 2 200 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 048 (+93) од,
- спеціальної техніки − 2 062 (+1) од.