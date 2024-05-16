РФ втратила на війні ще 1500 військових і 19 танків – Генштаб

Росія у ході війни з Україною за минулу добу втратила приблизно 1520 військових, 19 танків, 27 артсистем, 30 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали: