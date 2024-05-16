ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об "иноагентах" – FT

Европейский Союз, вероятно, заморозит заявку Грузии на вступление, если закон о "Прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону об "иноагентах", вступит в силу. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников, сообщает Лига.net.

Решение ЕС о начале переговоров о вступлении, предположительно, будет отложено на неопределенный срок, заявили собеседники издания.

Окончательное голосование правящего большинства ожидается в ближайшие недели, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется подписать закон, как обещала ранее, и вернет его в парламент.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и получила статус кандидата в декабре того же года.

Следующим шагом для Европейской комиссии является официальная рекомендация правительствам ЕС относительно начала переговоров о членстве. Брюссель четко дал понять, что если закон об "иноагентах" примут, комиссия не будет делать эту рекомендацию, сообщили европейские чиновники.