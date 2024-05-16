ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про "іноагентів" – FT

Європейський Союз, ймовірно, заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "Прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону про "іноагентів", набуде чинності. Про це пише видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних європейських посадовців, повідомляє Ліга.net.

Рішення ЄС про початок переговорів про вступ, ймовірно, буде відкладено на невизначений термін, заявили співрозмовники видання.

Остаточне голосування керівної більшості очікується найближчими тижнями, коли президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовиться підписати закон, як обіцяла раніше, і поверне його до парламенту.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року, через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і отримала статус кандидата в грудні того ж року.

Наступним кроком для Європейської комісії є офіційна рекомендація для урядів ЄС щодо початку переговорів про членство. Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон про "іноагентів" ухвалять, комісія не буде робити цю рекомендацію, повідомили європейські посадовці.