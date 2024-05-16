Власти заявили о катастрофической нехватке людей на госслужбе
На государственной службе катастрофически не хватает специалистов. Об этом заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, сообщает Лига.Бизнес.
"Нам катастрофически не хватает специалистов. Пока эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления. Следовательно, среди основных приоритетов работы национального агентства остается реформа системы оплаты труда государственных служащих. Наша цель – привлекать квалифицированные кадры и иметь возможность удерживать их за счет конкурентной заработной платы. Также работаем над внедрением закона Украины "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является возобновление конкурсной процедуры на должности государственной службы", — сказала она.
С 2024 года в Украине изменилась оплата труда для государственных служащих, которая ограничила их премии.
В конце прошлого года Кабинет министров принял постановление №1409, предусматривающее, что 70% зарплаты составляет должностной оклад и только 30% премия.
До 2024 года зарплата госслужащего имела иное соотношение: 40% – оклад, 60% – вариативная составляющая: премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров, когда один работник выполнял работу за нескольких.