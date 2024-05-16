В Киеве хотят построить шесть мини-ТЭЦ

Городские власти Киева рассматривают возможность создания шести небольших тепловых электроцентралей дополнительно к трем существующим сейчас. Об этом на заседании Киевского городского совета рассказал заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, сообщает Лига.Бизнес.

"Перед нами важная и без преувеличения уникальная миссия – в условиях войны выполнить небольшую технологическую революцию" , – сказал он.

Концепция восстановления энергосистемы Киева, которую представил Пантелеев, предусматривает создание шести новых ТЭЦ мощностью от 20 МВт до 324 МВт (общая мощность – 619 МВт).

"Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок так называемых мини-ТЭЦ, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю" , — сказал Пантелеев.

Такие турбины имеют более высокую эффективность по сравнению со старыми котлами, могут работать в режиме частичной мощности, адаптируясь к спросу на энергию, и запускаются до полной мощности очень быстро – за две-пять минут. Одновременно они имеют меньшие потери тепловой энергии, меньшие размеры и вес, более низкие затраты на содержание и ремонт, меньшие выбросы.

Кроме того, для гарантированного электроснабжения необходимо установить небольшие когенерационные установки мощностью от 2,5 до 15 МВт на основных котельных города.

Стоимость внедрения концепции в полном объеме – до 1,2 млрд евро, срок реализации – 12-15 лет.

Первый этап до конца года предполагает обеспечение бесперебойной поставкой тепла около 300 000 киевлян.

"Речь не идет о волшебной палочке и о том, что мы сможем решить все проблемы. Сегодня речь идет о выживании города и обеспечении по крайней мере основных услуг в "островах" , — сказал он.

Концепцию восстановления и повышения энергетической устойчивости Киева поддержали 85 депутатов.