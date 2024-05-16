В Одессе военные силой вывели мужчину из автобуса: реакция ТЦК

У сети появилось видео, как в Одессе люди в военной форме силой выволокли мужчину из автобуса. В ТЦК заявили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта и поэтому начали служебную проверку, сообщает Украинская правда.

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом.

Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка" , – сообщили в Одесском областного ТЦК и СП.

Местное издание "Думская" сообщает, что скандал с участием людей в военной форме разгорелся в одесской маршрутке №232.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно как мужчину силой выволокли из автобуса.

По словам женщины, которая снимала происходящее, один из мужчин в камуфляже толкал ее и пытался отобрать телефон. Кроме того, она утверждает, что в салоне распылили перцовый газ.