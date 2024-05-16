В Одесі військові силоміць вивели чоловіка з автобуса: реакція ТЦК

У мережі з'явилося відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць виволокли чоловіка з автобуса. У ТЦК заявили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту і тому почали службову перевірку, повідомляє Українська правда.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою.

Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна – будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", – повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що скандал за участю людей у військовій формі розгорівся в одеській маршрутці №232.

На відео, яке розлетілося соцмережами, видно як чоловіка силою виволокли з автобуса.

За словами жінки, яка знімала те, що відбувається, один із чоловіків у камуфляжі штовхав її і намагався відібрати телефон. Крім того, вона стверджує, що в салоні розпилили перцевий газ.