Вучич сомневается, что страны Балкан станут членами ЕС раньше Украины

Как заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, он не убежден, что страны Западных Балкан станут частью Европейского Союза раньше, чем Украина, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает N1 Info.

Вучич заявил, что не уверен в том, что Западные Балканы войдут в ЕС раньше Украины.

"Я знаю, что мы не будем частью Европейского Союза, никто из нас, раньше Украины. Когда мы войдем в ЕС, или войдем вместе с Украиной – это уже другая проблема. Вы имеете свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", – сказал Вучич на саммите ЕС-Западные Балканы.

"В ваших странах, возможно, ЕС так популярен, в моей стране он не так популярен, так же, как и мы не так популярны, хотя мы являемся самой большой частью этого региона", – отметил он, но добавил, что евроинтеграция все же важна для Сербии.

Говоря о Плане роста для Западных Балкан, Вучич отметил, что существует большой энтузиазм, и что изменение подхода ЕС на Балканах открыло большие возможности.

Напомним, предыдущий премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что единственным вариантом устойчивого и процветающего будущего для ее страны является членство в Европейском Союзе.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.