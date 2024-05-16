Зеленский ветировал Закон об увольнении работников за коллаборационизм

25 апреля Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительного основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя и другим вопросам (законопроект №7731), сообщает ЮрЛига.

Исходя из картки законопроекта на сайте ВР, 15 мая Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №7731 и предоставил к нему свои предложения. 16 мая документ был направлен на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, в связи со случаями коллаборационизма, в частности, на предприятиях критической инфраструктуры, предлагается предоставить работодателю право расторгнуть трудовой договор в случае если:

- в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

- работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

Ранее в профильном Комитете отметили, что увольнение в таких случаях потребует предварительного согласия первичного профсоюза, членом которого является работник (согласно ст. 43 КЗоТ).

Также законопроект предлагает ввести обязательное установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры.

Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности:

- предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

- обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.