Зеленський ветував Закон про звільнення працівників за колабораціонізм

25 квітня Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань (законопроект №7731), повідомляє ЮрЛіга.

Виходячи з картки законопроєкту на сайті ВР, 15 травня Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №7731 і надав до нього свої пропозиції. 16 травня документ було направлено на розгляд до профільного комітету Верховної Ради.

Відповідно до тексту законопроєкту до другого читання, у зв'язку з випадками колабораціонізму, зокрема, на підприємствах критичної інфраструктури, пропонується дати роботодавцю право розірвати трудовий договір у разі якщо:

- законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

- працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Раніше в профільному Комітеті зауважили, що звільнення у таких випадках потребуватиме попередньої згоди первинної профспілки, членом якої є працівник (відповідно до ст. 43 КЗпП).

Також законопроєктом пропонується ввести обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури.

Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

- зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.