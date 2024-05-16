На границе с Молдовой завершили реконструкцию пункта пропуска "Рени"

Пункт пропуска "Рени", что находится на границе с Молдовой готов к началу взаимного таможенного и пограничного контроля, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Украинская и молдавская стороны официально согласовали завершение работ и начало осуществления совместного контроля на украинской стороне.

"Запуск полноценного совместного контроля - это первый шаг в рамках реализации инициативы "зеленый коридор" между украинским пунктом пропуска "Рени", молдавским "Джурджулешты" и румынским "Галацем". Запуск совместного контроля на украинской стороне позволит увеличить пропускную способность этого участка границы. Сейчас через "Рени" проходит не более 50 грузовиков в сутки. Наша цель, увеличить это количество как минимум вдвое" ,- отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Как сообщают, во время реконструкции был проведен ремонт трех этажей и фасада административного здания. Также, обновлены санитарные помещения на территории пункта пропуска. Кроме этого, было заменено дорожное покрытие, обновлены и установлены дорожные знаки и информационные указатели. Ремонтные работы проводились Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Кроме грузовиков, совместный контроль будут проходить и автобусы, для них на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом. Это позволит уменьшить время ожидания для пассажиров.

Напомним:

Минобновления начало переговоры с Молдовой и Румынией по созданию "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдова) - Галац (Румыния)" для ускорения экспорта украинской агропродукции.