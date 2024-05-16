ОВА: На Львовщине почасовые отключения света продлили до 9 часов утра 17 мая

Из-за увеличения нагрузки на энергосистему, почасовые отключения электроэнергии на Львовщине продлили до 9 часов утра 17 мая, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах, заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.