В Новороссийске всю ночь раздавались взрывы: под ударом порт и нефтебаза

В Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая раздались мощные взрывы. Под ударом порт и нефтебаза, сообщает Украинская правда.

По данным Telegram-канала Astra, сначала жители Новороссийска сообщали, что в городе раздалось по меньшей мере 8 взрывов.

На видео из города слышен грохот беспилотников, также работает ПВО окупантов.

Люди видели, как ракета попала в порт, там возник пожар.

Местные жители сообщают об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

В городе исчез свет.

К 5 часам утра в Новороссийске раздалось 28 взрывов.

В городе слышны сирены пожарных машин и скорой помощи.

В 6 утра местные жители насчитали в Новороссийске 33 беспилотника и более 35 взрывов.

Взрывы продолжаются, губернатор официально заявил о "безуспешной попытке атаки" и об ущербе 10 БПЛА.

"Военкоры" подтвердили "прилеты".

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Движение по улице Магистральной полностью перекрыто.

Администрация Новороссийска запретила жителям выходить из дома после ночной атаки на город.

Заместитель председателя города Александр Яменсков сообщил людям, что они должны сидеть дома. Кроме того, родителям местных школьников начинают поступать сообщения, что детям не нужно сегодня идти в учебные заведения.