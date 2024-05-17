ISW: Разведывательные дроны россиян могут залетать в глубокий тыл ВСУ

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу из-за отсутствия в Украине достаточного количества ПВО. ﻿﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) сообщил 14 мая, что Украина была вынуждена компенсировать уменьшение поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), что позволило российским разведывательным дронам свободнее летать в тыловые районы Украины, в том числе над Харьковом, и оптимизировать разведывательный огневой комплекс (РВК) российских войск.

RUSI заявил, что уменьшение поставок зенитных перехватчиков заставило Украину принимать сложные решения по развертыванию противовоздушной обороны над критически важными объектами инфраструктуры в тылу или в прифронтовых зонах.

RUSI отмечает, что хорошо обеспеченные украинские войска ранее были способны ограничить возможности российской разведки в течение большей части полномасштабного вторжения.

Российские войска проводили широкомасштабную воздушную кампанию против города Харькова в рамках своих наступательных операций на севере Харькова и использовали удары планирующих бомб, чтобы обеспечить российские наземные маневры в Харьковской области.

Российские войска, в частности, использовали удары планирующих бомб с тактической целью во время захвата Авдеевки. Украинские войска нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой и разгромить оптимизированную российскую ПВО, которая обеспечивает российское тактическое продвижение вдоль фронта.

Ключевые выводы ISW за 16 мая