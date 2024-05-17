ISW: Разведывательные дроны россиян могут залетать в глубокий тыл ВСУ
Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу из-за отсутствия в Украине достаточного количества ПВО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) сообщил 14 мая, что Украина была вынуждена компенсировать уменьшение поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), что позволило российским разведывательным дронам свободнее летать в тыловые районы Украины, в том числе над Харьковом, и оптимизировать разведывательный огневой комплекс (РВК) российских войск.
RUSI заявил, что уменьшение поставок зенитных перехватчиков заставило Украину принимать сложные решения по развертыванию противовоздушной обороны над критически важными объектами инфраструктуры в тылу или в прифронтовых зонах.
RUSI отмечает, что хорошо обеспеченные украинские войска ранее были способны ограничить возможности российской разведки в течение большей части полномасштабного вторжения.
Российские войска проводили широкомасштабную воздушную кампанию против города Харькова в рамках своих наступательных операций на севере Харькова и использовали удары планирующих бомб, чтобы обеспечить российские наземные маневры в Харьковской области.
Российские войска, в частности, использовали удары планирующих бомб с тактической целью во время захвата Авдеевки. Украинские войска нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой и разгромить оптимизированную российскую ПВО, которая обеспечивает российское тактическое продвижение вдоль фронта.
Ключевые выводы ISW за 16 мая
- Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы стабилизируют ситуацию вдоль северной границы в Харьковской области и что темпы российских наступательных операций в этом районе продолжают снижаться.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Волчанске российские войска казнили гражданских лиц и взяли их в плен.
- Президент России Владимир Путин, вероятно, рассматривает отношения России с Китайской Народной Республикой (КНР) как решающие для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности на поддержку затяжной войны в Украине.
- Путин также использовал встречу с Си для продвижения известных кремлевских нарративов, имитирующих заинтересованность в мирных переговорах и дипломатическом урегулировании российского вторжения в Украину.
- По сообщениям, российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников глубоко в украинском тылу из-за отсутствия в Украине перехватчиков противовоздушной обороны.
- Как сообщается, украинские войска провели успешные удары с беспилотников по российскому оборонному заводу в Туле в ночь с 15 на 16 мая.
- Российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре с марта 2024 года, вероятно, нанесли долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре и привели к неоднократным отключениям электроэнергии.
- Российский инсайдерский источник, который ранее точно сообщал об изменениях в российском военном командовании, утверждает, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны (МО) России соревнуются за должность начальника Генерального штаба.
- Кремлевские и грузинские чиновники продвигали разработанные Кремлем информационные операции, утверждая, что Запад организует протесты против грузинского закона об "иностранных агентах" с целью свержения грузинского правительства.
- По сообщениям, Турция и Россия используют санкции Европейского Союза (ЕС) для экспорта российской нефти в ЕС, что позволяет России продолжать получать значительные доходы от продажи нефти для финансирования своих военных действий в Украине.
- По сообщениям, Россия запустила спутник в рамках своей программы по разработке ядерного противоспутникового оружия за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, в рамках подготовки России к будущей конфронтации с НАТО.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Липцов, Волчанска, Купянска и Донецка.
- Несколько российских оппозиционных СМИ сообщили 16 мая, что председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов отклонил законопроект, который предоставлял бы отсрочку от мобилизации определенным российским гражданским лицам, что, вероятно, имеет целью поддержать текущие и будущие криптомобилизационные усилия.