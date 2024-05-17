В Словакии врачи обсудят возможность транспортировки Фицо в Братиславу – СМИ

В Словакии консилиум врачей соберется в понедельник, 20 мая, чтобы оценить состояние премьер-министра страны Роберта Фицо после огнестрельного ранения, сообщает Европейская правда.

По информации словацкого вещателя RTVS, консилиум врачей также оценит возможность транспортировки Фицо в Братиславу.

Также указано, что в ночь с четверга на пятницу никакой новой информации о состоянии здоровья Фицо опубликовано не было.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Вечером в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, они имели возможность немного поговорить.

Венгерский премьер Виктор Орбан в пятницу заявил, что Фицо находится "на грани жизни и смерти" через два дня после огнестрельного ранения в результате покушения.