У Словаччині лікарі обговорять можливість транспортування Фіцо до Братислави – ЗМІ

У Словаччині консиліум лікарів збереться у понеділок, 20 травня, щоб оцінити стан прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо після вогнепального поранення, повідомляє Європейська правда.

Згідно з інформацією словацького мовника RTVS, консиліум лікарів також оцінить можливість транспортування Фіцо до Братислави.

Також зазначено, що у ніч із четверга на п'ятницю жодної нової інформації про стан здоров'я Фіцо опубліковано не було.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання словацького уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Надвечір у четвер обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

Угорський прем'єр Віктор Орбан у п'ятницю заявив, що Фіцо перебуває "на межі життя та смерті" через два дні після вогнепального поранення внаслідок замаху.