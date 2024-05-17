Минобороны представило приложение для уточнения данных "Резерв+"

Электронный кабинет военнообязанного официально запустили. Сервис реализован через мобильное приложение, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в военкомате, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

О запуске сервиса сегодня официально сообщили в Министерстве обороны.

"Минобороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.

Отмечено, что при обновлении данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.

Как будет работать е-кабинет

Приложение будет доступно для загрузки на смартфоны на iOS и Android (из App Store и Google Play соответственно) завтра. С его помощью можно максимально быстро обновить учетные данные и просмотреть, какие данные о вас есть в реестре "Оберег".

После установки приложения нужно авторизоваться через BankID и заполнить необходимые поля - номер телефона, электронная почта и адрес проживания.

Ожидается, что сервисом воспользуются 70-80% военнообязанных. Поскольку он позволяет дистанционно обновить данные без необходимости простаивать в очередях в ТЦК или Центры админуслуг.

Отметим, с 18 мая все мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Если этого не сделать до 16 июля, грозит штраф, который согласно изменениям в законодательства вырос до 17 000 гривен (в военное время).

Обязательно ли загружать приложение

Нет, это удобный сервис, который предлагает государство. Электронные кабинеты заводятся на всех военнообязанных, независимо от того, планируют ли они ими воспользоваться. Регистрация остается исключительно добровольной.

Однако все равно нужно уточнить данные в ТЦК. Если не через электронный кабинет, то при личном визите в военкомат или через Центр админуслуг.

Успеют ли все обновить данные до дедлайна

Цифровая команда Минобороны усиленно работала над тем, чтобы запустить приложение 18 мая. В тот день, когда также в силу вступил новый закон о мобилизации.

"Вы точно сможете обновить данные о себе онлайн и не нарушите требования законодательства. Это должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля" , - говорила в начале месяца замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Какая еще информация будет в е-кабинете

В электронном кабинете можно просмотреть данные о себе, загруженных из реестра военнообязанных "Оберег" и внесенных работниками ТЦК.

При наличии всей информации в е-кабинете могут быть указаны:

ФИО

вид воинского учета/дата снятия

категория учета

дата рождения

отсрочка/бронирование/дата окончания

постановление военно-врачебной комиссии (и дата)

звание

военно-учетная специальность

индивидуальный налоговый номер

номер в системе "Оберег"

ТЦК, в котором человек стоит на учете

розыск или отсутствие в розыске

Если вы заметили некорректные данные, нужно обратиться в службу поддержки и уточнить, как их можно изменить. В одних случаях потребуется визит в ТЦК, в других - обращение в службу, которая является держателем соответствующего реестра. Например, если указана неверная информация о браке или детях, нужно обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния.

На начальном этапе через кабинет проще всего уточнить номер телефона, электронную почту и адрес проживания. Со временем сервис позволит вносить изменения в другие данные.

Можно ли воспользоваться за границей

Да. Новый закон о мобилизации обязывает украинцев призывного возраста за границей тоже уточнить данные. Сделать это можно дистанционно по телефону или электронной почте, а теперь - и через е-кабинет.

Член парламентского комитета Федор Вениславский на днях заявил, что после обновления данных генерируется QR-код. Таким образом, гражданин сможет подтвердить, что выполнил все требования и получить консульские услуги в полной мере.

Отметим, для тех, кто не уточнит данные или не встанет на воинский учет, эти услуги будут ограничены. Например, нельзя будет оформить паспорт в консульском учреждении. Исключений немного. Без уточнения данных можно будет получить временный документ для возвращения в Украину. Или получить услугу для ребенка, если его второй родитель является гражданином другой страны.

Больше не нужно ходить в военкомат?

Е-кабинет упрощает лишь процедуру уточнения учетных данных. То есть является альтернативным способом сделать это, не посещая военкомат. Но если ТЦК необходимо больше данных, вас могут вызвать повесткой.

Так как "Оберег" не обменивается данными с Минздравом, не решается вопрос прохождения военно-врачебной комиссии. Ее, как и прежде, нужно проходить очно, поэтому военкомат может вызвать военнообязанного и направить на ВЛК.

Важное уточнение. Уточнить данные должны даже те, у кого бронь от мобилизации или другие основания для отсрочки. Требование не распространяется лишь на тех, кто был снят с воинского учета.