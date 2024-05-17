В Тисе снова обнаружили тело человека: это уже 30-й утопленник

В реке Тиса обнаружили еще одно тело утопившегося человека. Это уже 30-й случай.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ГПСУ отмечают, что об обнаружении тела человека сообщили румынские пограничники.

"Мужчину с признаками длительного пребывания в воде обнаружили вчера днем. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника" , – говорится в сообщении.

Отметим, что изначально полномасштабное российское вторжение на территорию Украины это уже тридцатый случай обнаружения тела мужчины на речном участке границы, где пограничники фиксируют постоянные попытки незаконного пересечения границы.