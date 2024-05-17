В Тисі знову виявили тіло людини: це вже 30-й потопельник

У річці Тиса виявили ще одне тіло людини, яка втопилася. Це вже 30-й такий випадок.

Про це повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

У ДПСУ зазначають, що про виявлення тіла людини повідомили румунські прикордонники.

"Чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили учора вдень. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже тридцятий випадок виявлення тіла чоловіка на річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують постійні спроби незаконно перетнути кордон.