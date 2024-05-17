Херсонская ОВА: с временно оккупированных территорий вернули еще 4 детей

Украина вернула на подконтрольную Украине территорию трех братьев и сестру, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"С временной оккупированной общины Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестренка. Малышам - от двух до двенадцати лет".

По словам главы Херсонской ОВА, сейчас дети в безопасности на подконтрольной Украине территории. С ними работают медики и психологи. Также Прокудин поблагодарил Save Ukraine за работу. Говорит, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 88 детей из Херсонской области.