Херсонська ОВА: з тимчасово окупованих територій повернули ще 4 дітей

Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років".

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти у безпеці на підконтрольній Україні території. З ними працюють медики та психологи. Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 88 дітей із Херсонської області.