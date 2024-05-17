Укрэнерго: В субботу графики отключений будут действовать только для промышленности

Диспетчерский центр "Укрэнерго" в субботу 18 мая с 19:00 до 24:00 будет применять графики ограничения мощности только для промышленных потребителей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения не прогнозируются. Однако в "Укрэнерго" отмечают, что сообщают сообщает сообщает только временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений.

Соответственно возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в определенном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Добавляется, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним:

Энергетики объяснили, что в графиках ограничения энергоснабжения существует три зоны, которые описывают, когда будет свет. В частности, при светло-серой зоне поставки электричества не гарантируется и зависит от имеющихся объемов генерации.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.

Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".