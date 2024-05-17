Укренерго: У суботу графіки відключень діятимуть лише для промисловості

Диспетчерський центр "Укренерго" у суботу 18 травня з 19:00 до 24:00 застосовуватиме графіки обмеження потужності тільки для промислових споживачів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не прогнозуються. Однак в "Укренерго" наголошують, що повідомляють повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень.

Відповідно можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у певному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Додається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Енергетики пояснили, що у графіках обмеження енергопостачання існує три зони, які описують, коли буде світло. Зокрема, при світло-сірій зоні постачання електрики не гарантується і залежить від наявних обсягів генерації.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".