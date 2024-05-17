ГПСУ фиксирует увеличение очередей на украинско-польской границе

Государственная пограничная служба Украины фиксирует увеличение очередей на украинско-польской границе как легкового транспорта, так и людей на протяжении последних дней, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

Так, очереди наблюдаются в таких пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Краковцы", "Шегини" на Львовщине и в "Устилуге" на Волыни. В то же время наблюдаются меньшие очереди в "Грушеве", "Угрине", "Смольнице".

Кроме того, за 16 мая границу Украины в Черновицкой области и других пересекли 77 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. В то же время в Украине проследовали 32 тысячи человек, из которых 28 тысяч — украинские граждане.