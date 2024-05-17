ДПСУ фіксує збільшення черг на українсько-польському кордоні

Державна прикордонна служба України фіксує збільшення черг на українсько-польському кордоні як легкового транспорту, так і людей, впродовж останніх днів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

Так, черги спостерігаються в таких пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Краківці", "Шегині", що на Львівщині, та в "Устилузі" на Волині. Водночас спостерігаються менші черги в "Грушеві", "Угринові", "Смільниці".

Крім того, впродовж 16 травня кордон України в Чернівецькій області та інших перетнули 77 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів. Водночас в Україну прослідували 32 тисячі осіб, з яких 28 тисяч — українські громадяни.