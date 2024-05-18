ОВА: В Харькове возросло количество пострадавших от российских КАБов

Власти сообщили, что в результате российских ударов КАБами 17 мая пострадал уже 31 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом передает Харьковская ОВА.

В результате двух ударов КАБами по Шевченковскому району Харькова 17 мая количество пострадавших возросло до 31, еще трое погибших.

Вечером было известно о 28 пострадавших.

Что предшествовало:

17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

Возникли пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.