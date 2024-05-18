ОВА: У Харкові зросла кількість постраждалих від російських Кабів

Влада повідомила, що внаслідок російських ударів КАБами 17 травня постраждала вже 31 людина, повідомляє Українська правда.

Про це передає Харківська ОВА.

Внаслідок двох ударів КАБами по Шевченківському району Харкова 17 травня кількість постраждалих зросла до 31, ще троє загиблих.

Увечері було відомо про 28 постраждалих.

Що передувало:

17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Виникли пожежі, дані про жертви та постраждалих уточнюються.