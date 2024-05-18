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Силы обороны ликвидировали более 1200 оккупантов и 164 единицы техники

Силы обороны ликвидировали более 1200 оккупантов и 164 единицы техники
Фото: facebook.com/kommander.nord

Генштаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери русских окупантов с начала великой войны составляют:

  • личного состава — около 491 080 (+1 210) человек;
  • танков — 7 560 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин — 14 595 (+43);
  • артиллерийских систем — 12 639 (+36);
  • РСЗО — 1 071;
  • средства ПВО — 801 (+1);
  • самолетов — 354 (+1);
  • вертолетов — 326 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35);
  • крылатые ракеты — 2 203 (+3);
  • корабли /катера — 26;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65);
  • специальная техника — 2075 (+6).

Данные уточняются.

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