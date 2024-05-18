Силы обороны ликвидировали более 1200 оккупантов и 164 единицы техники
Генштаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.
Общие боевые потери русских окупантов с начала великой войны составляют:
- личного состава — около 491 080 (+1 210) человек;
- танков — 7 560 (+13) ед;
- боевых бронированных машин — 14 595 (+43);
- артиллерийских систем — 12 639 (+36);
- РСЗО — 1 071;
- средства ПВО — 801 (+1);
- самолетов — 354 (+1);
- вертолетов — 326 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35);
- крылатые ракеты — 2 203 (+3);
- корабли /катера — 26;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65);
- специальная техника — 2075 (+6).
Данные уточняются.