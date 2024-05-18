Силы обороны ликвидировали более 1200 оккупантов и 164 единицы техники

Генштаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери русских окупантов с начала великой войны составляют:

личного состава — около 491 080 (+1 210) человек;

танков — 7 560 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 14 595 (+43);

артиллерийских систем — 12 639 (+36);

РСЗО — 1 071;

средства ПВО — 801 (+1);

самолетов — 354 (+1);

вертолетов — 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35);

крылатые ракеты — 2 203 (+3);

корабли /катера — 26;

подводные лодки — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65);

специальная техника — 2075 (+6).

Данные уточняются.