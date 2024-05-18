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Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 164 одиниці техніки

Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 164 одиниці техніки
Фото: facebook.com/kommander.nord

Генштаб ЗСУ повідомив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати російських окупантів з початку великої війни становлять:

  • особового складу — близько 491 080 (+1 210) осіб;
  • танків — 7 560 (+13) од;
  • бойових броньованих машин — 14 595 (+43);
  • артилерійських систем — 12 639 (+36);
  • РСЗВ — 1 071;
  • засоби ППО — 801 (+1);
  • літаків — 354 (+1);
  • гелікоптерів — 326 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35);
  • крилаті ракети — 2 203 (+3);
  • кораблі /катери — 26;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65);
  • спеціальна техніка — 2 075 (+6).

Дані уточнюються.

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