Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 164 одиниці техніки
Генштаб ЗСУ повідомив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.
Загальні бойові втрати російських окупантів з початку великої війни становлять:
- особового складу — близько 491 080 (+1 210) осіб;
- танків — 7 560 (+13) од;
- бойових броньованих машин — 14 595 (+43);
- артилерійських систем — 12 639 (+36);
- РСЗВ — 1 071;
- засоби ППО — 801 (+1);
- літаків — 354 (+1);
- гелікоптерів — 326 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35);
- крилаті ракети — 2 203 (+3);
- кораблі /катери — 26;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65);
- спеціальна техніка — 2 075 (+6).
Дані уточнюються.