Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 164 одиниці техніки

Генштаб ЗСУ повідомив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати російських окупантів з початку великої війни становлять:

особового складу — близько 491 080 (+1 210) осіб;

танків — 7 560 (+13) од;

бойових броньованих машин — 14 595 (+43);

артилерійських систем — 12 639 (+36);

РСЗВ — 1 071;

засоби ППО — 801 (+1);

літаків — 354 (+1);

гелікоптерів — 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35);

крилаті ракети — 2 203 (+3);

кораблі /катери — 26;

підводні човни — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65);

спеціальна техніка — 2 075 (+6).

Дані уточнюються.