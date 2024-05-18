Россияне атаковали Полтавщину: повредили энергетическую инфраструктуру

В ночь на 18 мая Россия атаковала Полтавскую область, повредила энергетическую инфраструктуру, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Полтавщины Филипп Пронин в Telegram.

По данным Пронина, пострадавших нет.

"Россияне продолжают атаковать Полтавскую область.

Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины".

Напомним:

В ночь на субботу Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 13 российских "Шахедов", которые враг запустил по Украине.