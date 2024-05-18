Россияне атаковали Полтавщину: повредили энергетическую инфраструктуру
В ночь на 18 мая Россия атаковала Полтавскую область, повредила энергетическую инфраструктуру, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Полтавщины Филипп Пронин в Telegram.
По данным Пронина, пострадавших нет.
"Россияне продолжают атаковать Полтавскую область.
Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины".
Напомним:
В ночь на субботу Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 13 российских "Шахедов", которые враг запустил по Украине.