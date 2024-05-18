Росіяни атакували Полтавщину: пошкодили енергетичну інфраструктуру
У ніч на 18 травня Росія атакувала Полтавську область, пошкодила енергетичну інфраструктуру, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Полтавщини Філіп Пронін у Telegram.
За даними Проніна, постраждалих немає.
"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину.
Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини".
Нагадаємо:
У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні.