Росіяни атакували Полтавщину: пошкодили енергетичну інфраструктуру

У ніч на 18 травня Росія атакувала Полтавську область, пошкодила енергетичну інфраструктуру, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Полтавщини Філіп Пронін у Telegram.

За даними Проніна, постраждалих немає.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину.

Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини".

Нагадаємо:

У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні.