Россияне атаковали 123 объекта инфраструктуры в Украине за сутки

Россияне атаковали 123 объекта инфраструктуры в Украине в течение суток 17 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет MMC Минобороны.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины.

Из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации были атакованы 100 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.