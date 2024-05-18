Росіяни атакували 123 об'єкти інфраструктури в Україні за добу
Росіяни атакували 123 об'єкти інфраструктури в Україні протягом доби 17 травня, повідомляє Українська правда.
Про це пише MMC Міноборони.
За даними Міноборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України.
Із мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної авіації були атаковані 100 населених пунктів та 123 об'єкти інфраструктури.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.