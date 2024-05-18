ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Харьковщины

Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской общины Харьковщины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия.

"В общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9 900 жителей. Только из Волчанской общины было эвакуировано около 2 500 человек" , — информируют спасатели.

На территории промежуточных эвакопунктов постоянно работают психологи ГСЧС и оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.

Эвакуация продолжается из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области.