ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Харьковщины
Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской общины Харьковщины, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия.
"В общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9 900 жителей. Только из Волчанской общины было эвакуировано около 2 500 человек", — информируют спасатели.
На территории промежуточных эвакопунктов постоянно работают психологи ГСЧС и оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.
Эвакуация продолжается из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области.