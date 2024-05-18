ДСНС: Триває евакуація людей з населених пунктів Харківщини
Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківщини, повідомляє Ділова столиця.
Про це повiомляє пресслужба ДСНС України.
Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи.
"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9 900 жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2 500 людей", — інформують рятувальники.
На території проміжних евакопунктів постійно працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.
Евакуація продовжується проводитись з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області.