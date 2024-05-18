Российский удар КАБами по Харькову: количество погибших возросло

Четвертый человек погиб из-за российского обстрела КАБами Харькова в пятницу 17 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех.

В больнице скончался 33-летний мужчина".

По данным властей, 16 человек лечатся в стационаре, из них двое - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало:

17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.