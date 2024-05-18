Російський удар КАБами по Харкову: кількість загиблих зросла

Четверта людина загинула через російський обстріл КАБами Харкова у п’ятницю 17 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох.

У лікарні помер 33-річний чоловік".

За даними влади, 16 осіб лікуються на стаціонарі, з них двоє - у важкому стані.

Що передувало:

17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.