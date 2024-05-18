Російський удар КАБами по Харкову: кількість загиблих зросла
Четверта людина загинула через російський обстріл КАБами Харкова у п’ятницю 17 травня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох.
У лікарні помер 33-річний чоловік".
За даними влади, 16 осіб лікуються на стаціонарі, з них двоє - у важкому стані.
Що передувало:
17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.