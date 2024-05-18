Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. НБУ работает над следующим этапом смягчений валютных ограничений

Нацбанк работает над следующим пакетом смягчений валютных ограничений. Об этом глава НБУ Андрей Пышный написал на своей странице﻿ в социальной сети Facebook.

В частности, он рассказал, что НБУ получил ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, однако Нацбанк пока не видит достаточных оснований для этого. Также Пышный добавил, что важным условием валютной либерализации является продолжение внешнего финансирования.

«Мы уже работаем над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной нами Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. хотим ответных действий со стороны бизнеса», — подчеркнул глава НБУ.

2. Mastercard запустил сервис «Гибкая оплата»

Международная платежная система (МПС) Mastercard представила в Украине новый платежный сервис «Гибкая оплата», позволяющий комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки. Его суть состоит в следующем: если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом — другой платежной картой или наличными, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Сервис «Гибкая оплата» уже доступен в сетях АЗК OKKO и WOG.

3. Банки продолжают снижение процентных ставок по депозитам

На уходящей неделе сразу шесть банков снизили процентные ставки по депозитам в национальной валюте. Один из них также снизил процентные ставки по депозитам в долларах и евро.

РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 15 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых.

Также РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,80 до 0,70% годовых;

на 6 месяцев – с 1,45 до 1,20% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,75% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых: на 3 месяца – с 16 до 15% годовых; на 6,9 и 12 месяцев – с 15,75 до 14,75% годовых.

Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,75 до 16,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 15,75% годовых;

на 9 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,75 до 14,75% годовых.

Полтава-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 2% годовых:

на 6 и 9 месяцев – с 16 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 14,50% годовых.

Мотор-Банк снизил снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 11,50 до 11% годовых;

на 6 месяцев – с 13 до 12% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 13 до 12,50% годовых.

Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 15% годовых.

4. Банки меняют тарифы по картам

С 10 июня 2024 года Альянс Банк вносит изменения в тарифы по своей карте «Стартовая», а именно:

- обязательный минимальный ежемесячный платеж в случае выхода на просрочку будет составлять 6,5% от суммы кредитной задолженности;

- комиссия за получение перевода с карт иностранных банков – 1,9% от суммы перевода;

- за перевыпуск физической карты, начиная с 7-й карты за год, будет взиматься плата в размере 100 грн.

С 14 июня 2014 года Юнекс Банк вводит в действие обновленную редакцию тарифного плана «єПідтримка», в котором обслуживаются карты, предназначенные для получения государственной помощи в рамках одноименного проекта. В частности, вводится комиссия за перевод с карты «єПідтримка» на карты других банков по номеру в размере 0,5% от суммы (сейчас – без комиссии).

5. Абанк создает аналог сервиса «Банка» от monobank

Абанк создает собственный аналог популярнейшего сервиса «Банка» от monobank для сбора средств. Он так и будет называться «Сбор средств». Как сказано в «Условиях и правилах предоставления банковских услуг» на сайте банка, сервис «Сбор средств» - это сервис, с помощью которого можно быстро и удобно осуществлять сбор и перевод средств на благотворительность, на помощь армии и/или счета фондов.