Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. НБУ працює над наступним етапом пом'якшення валютних обмежень

Нацбанк працює над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень. Про це голова НБУ Андрій Пишний написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, він розповів, що НБУ отримав низку запитів на суттєве збільшення термінів повернення експортної виручки з різних галузей, проте Нацбанк поки що не бачить достатніх підстав для цього. Також Пишний додав, що важливою умовою валютної лібералізації є продовження зовнішнього фінансування.

«Ми вже працюємо над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень. Важливо, що наші рішення повністю відповідають задекларованій Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Ми прозорі та послідовні у своїх діях. хочемо дій у відповідь з боку бізнесу», — підкреслив глава НБУ.

2. Mastercard запустив сервіс «Гнучка оплата»

Міжнародна платіжна система (МПС) Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс «Гнучка оплата», що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки. Його суть полягає в наступному: якщо на банківській карті недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть одразу доплатити потрібну суму іншим способом — іншою платіжною карткою чи готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Сервіс «Гнучка оплата» вже доступний у мережах АЗК OKKO та WOG.

3. Банки продовжують зниження процентних ставок за депозитами

Цього тижня відразу шість банків знизили відсоткові ставки за депозитами в національній валюті. Один із них також знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах та євро.

РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 15 до 14% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 14,50% річних;

на 12 місяців – із 16,50 до 15,50% річних.

Також РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США та євро на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,80% до 0,70% річних;

на 6 місяців – з 1,45 до 1,20% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,75% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних: на 3 місяці – з 16 до 15% річних; на 6,9 та 12 місяців – з 15,75 до 14,75% річних.

Кристалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 16,75% до 16,50% річних;

на 6 місяців – з 16 до 15,75% річних;

на 9 місяців – із 15,50 до 14,50% річних;

на 12 місяців – з 15,75% до 14,75% річних.

Полтава-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 2% річних:

на 6 та 9 місяців – з 16 до 14% річних;

на 12 місяців – із 16,50 до 14,50% річних.

Мотор-Банк знизив відсоткові ставки по депозитах у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 11,50 до 11% річних;

на 6 місяців – з 13 до 12% річних;

на 9 та 12 місяців – з 13 до 12,50% річних.

Альтбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 15% річних.

4. Банки змінюють тарифи за картками

З 10 червня 2024 року Альянс Банк вносить зміни до тарифів за своєю карткою «Стартова», а саме:

- обов'язковий мінімальний щомісячний платіж у разі виходу на прострочення становитиме 6,5% від суми кредитної заборгованості;

- комісія за отримання переказу з карток іноземних банків – 1,9% від суми переказу;

- за перевипуск фізичної картки, починаючи з 7-ї картки за рік, стягуватиметься плата у розмірі 100 грн.

З 14 червня 2014 року Юнекс Банк вводить у дію оновлену редакцію тарифного плану «єПідтримка», в якому обслуговуються картки, призначені для отримання державної допомоги у рамках однойменного проекту. Зокрема, вводиться комісія за переказ із картки «єПідтримка» на картки інших банків за номером у розмірі 0,5% від суми (зараз – без комісії).

5. Абанк створює аналог сервісу "Банку" від monobank

Абанк створює власний аналог найпопулярнішого сервісу "Банку" від monobank для збору коштів. Він так і називатиметься «Збір коштів». Як сказано в «Умовах та правилах надання банківських послуг» на сайті банку, сервіс «Збір коштів» - це сервіс, за допомогою якого можна швидко та зручно здійснювати збір та переказ коштів на благодійність, на допомогу армії та/або рахунки фондів.