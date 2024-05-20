Катастрофа вертолета в Иране: погибли президент и глава МИД

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла 19 мая.﻿ Об этом сообщает иранское издание Mehr, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Вместе с президентом Ирана в авиакатастрофе погиб и сопровождавший Раиси в поездке глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Кроме них, в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси

В субботу, 19 мая, СМИ начали заявлять, что вертолет, на борту которого был президент Ирана, совершил жесткую посадку в горах.

Поисковая операция вертолета длилась более 10 часов. В частности, СМИ заявляли, что один из пассажиров вертолета якобы выходил на связь. Позже Турция направила для поиска Раиси беспилотник, обнаруживший обломки вертолета.