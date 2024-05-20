В Тисе нашли еще одного утопленника: это уже восьмой случай в мае

На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело еще одного утопленника в 10 метрах от румынской границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"О теле, найденном под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния), пограничникам сообщили румынские коллеги" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала мая это уже восьмой утопленник, пытавшийся преодолеть реку.

В ГПСУ предостерегли от незаконного пересечения границы из-за опасностей для жизни и здоровья.