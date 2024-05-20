У Тисі знайшли ще одного потопельника: це вже восьмий випадок у травні

На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло ще одного потопельника за 10 метрів від румунського кордону.

Про це повідомили﻿ в Державній прикордонній службі України.

"Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку.

У ДПСУ застерегли від незаконного перетину кордону через небезпеку для життя та здоров'я.