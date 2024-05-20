В Минобороны рассказали, сколько мужчин уже обновили данные через "Резерв+"

По состоянию на 20 мая 260 тысяч мужчин призывного возраста обновили военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+", всего авторизовалось около 460 тысяч раз. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Радио Свобода.

"Эти выходные были бессонным уикендом для технических работников, работавших над "Резервом+". Сейчас уже уточнили или обновили, как часто говорят в медиа, свои данные около 260 тысяч украинцев. Еще большее количество даже авторизовалось. То есть там говорится, если я не ошибаюсь, в настоящее время около 460 тысяч" , – рассказал он.

Спикер Минобороны сказал, что сейчас обновить данные могут также мужчины за границей. Он добавил, что в первый день запуска мобильного приложения это было невозможно.

"На сегодняшний день уже доступен "Резерв+" в более чем 200 странах мира. То есть те украинцы, которые находятся за границей, также могут уточнить свои данные. Напомню, что в первый день за границей нельзя было авторизоваться. А сейчас прошел апдейт (обновление – ред.) и, в принципе, такая возможность есть в технических моментах" , – говорит представитель ведомства.

Для защиты приложения работала команда технических специалистов, добавил Лазуткин. Также он отметил, что учтены риски и нюансы, чтобы уберечь мобильное приложение от возможных dos-атак:

"Заложены были риски с самого начала. Также рассчитывали, что может быть и dos-атака на серверы. Максимум, что можно было сделать, было сделано. И сейчас все пожелания, все возникающие нюансы эти замечания также берутся в разработку".

По словам Лазуткина, впоследствии, вероятно, рассмотрят возможность авторизации в мобильном приложении не только через ID-банкинг, но и другим способом. Каким именно он пока не уточнил.

"ID-банкинг пока единственный способ авторизоваться. Да, будем рассматривать опять-таки в зависимости от запросов. Если будет запрос на какую-то другую форму авторизации, на какой-то другой алгоритм, то опять же из-за границы преимущественно, потому что от украинских военнообязаний Таких запросов не поступало на данный момент. Но, если будут запросы, то это будет проработано" , - сказал спикер.

В течение месяца в мобильном приложении "Резерв+" появится обновление и отображается также специальный код, аналогичный тому, который должен содержаться на военно-учетном документе. Такой код будет действителен для проверки работниками ТЦК и СП, полиции, Госпогранслужбы, пояснил Лазуткин:

"Резерв+" пока штрих-кода не имеет, но в ближайший месяц (скажем так, чтобы не вводить людей в заблуждение) должен появиться электронный аналог бумажного документа, который можно будет предъявлять представителям полиции, ТЦК и СП и пограничной службы в случае остановки. То есть он будет абсолютно идентичен бумажному".

Министерство обороны 17 мая запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Среди прочего он предполагает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

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